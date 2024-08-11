Боррель призывает ввести санкции против израильского министра

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал ввести санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

«Когда весь мир добивается перемирия в Газе, министр Бен-Гвир призывает к отключению воды и энергии гражданскому населению. Это призыв к военному преступлению. Санкции должны быть на повестке ЕС», - написал в воскресенье Боррель в X.

Это первый призыв представителя институтов Евросоюза к санкциям против руководства Израиля.

Итамар Бен-Гвир возглавляет ультраправую партию «Оцма ехудит» («Еврейская сила»).