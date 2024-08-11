Юлия Медведева, специально для haqqin.az 01:48

Сербский президент Александр Вучич заявил, что получил от России информацию о готовящемся в Сербии «государственном перевороте при поддержке западных сил» по сценарию «цветных революций». К Вучичу на Западе относятся, мягко говоря, сложно. Поэтому к тревожной информации от российских спецслужб в Белграде отнеслись со всей серьезностью, сразу передав ее для проверки в местное Агентство безопасности и информации - сербскую службу разведки и контрразведки. А пока шла проверка, следовали грозные заявления сербских властей типа «нас не запугать». Так, президент Вучич заявил: «Те, кто фантазируют, что добьются чего-то силой - ничего не добьются. Сербия неустанно движется вперед, и они не могут ее остановить и не остановят. И никогда больше ее не остановят. Это мое послание всем, и людям не нужно беспокоиться и переживать».

Не отставало и его окружение. Вице-премьер Сербии и экс-глава национальной спецслужбы Александр Вулин заявил следующее: «У нас крепкая и сильная страна, и президент Вучич — не (экс-президент Украины Виктор) Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам». Словом, тучи над Белградом сгущались, от сообщений проправительственной прессы сербам становились все тревожнее – но на деле оказалось, что история с информацией об угрозе переворота оказалась высосанной из пальца. Под попыткой переворота по сценарию «цветных революций» Кремль, как выяснилось, имел в виду экологическую демонстрацию в знак несогласия с планируемым запуском британо-австралийским концерном Rio Tinto литиевого рудника вблизи Горне Неделице. Подготовка к которому совершенно открыто шла больше месяца. Более того, на ее проведение было получено разрешение сербских властей.

В ней приняли участие от 24 до 27 тысяч жителей Белграда, которые скандировали: «Rio Tinto, убирайся из Сербии!», «Ты не будешь копать», а заодно поминали недобрым словом Александра Вучича, который дал согласие на реализацию данного проекта. И близких к нему бизнесменов, которые приготовились на нем «погреть руки». Что, в общем-то, справедливо, поскольку именно Вучич одобрил данное соглашение между Сербией и ЕС, на подписании которого в июле нынешнего года присутствовал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем. Да и сама сделка изначально рассматривалась сербскими властями как крайне выгодная для Белграда, поскольку дает дополнительные доходы в весьма скромный государственный бюджет, инвестиции и дополнительные рабочие места. Плюсом она должна подчеркнуть растущее взаимопонимание между Евросоюзом и Сербией, которая является кандидатом на вступление в ЕС. Есть в ней и еще один, если так можно выразиться, тонкий момент. Как и в любой, впрочем, сделке между транснациональной корпорацией, которой, вне всяких сомнений, является Rio Tinto, и небольшим государством вроде Сербии. Решение о разработке литиевого рудника вблизи Горне Неделице состоялось в первую очередь для снижения зависимости от Китая, который тоже нацеливался на это месторождение лития.