Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:06

Разговоры о том, что с экономикой США не все в порядке, стали чуть-ли не рутинными. На днях она чуть было не вызвала новый мировой кризис, но в последний момент, по счастью, пронесло. И вот сегодня приходят новые сообщения о том, что американская экономика может в корне изменить в США ход избирательной кампании, в которой Камала Харрис к общему ликованию сторонников Демократической партии, стала опережать представителя республиканцев Дональда Трампа. Как выясняется, теряющая темп американская экономика может отрицательно сказаться на перспективах избрания Камалы Харрис президентом США. Как считает авторитетное американское издание The Economist, не только вполне реальная рецессия, но и даже замедление темпов экономики США способны поставить крест на президентских планах Харрис и, соответственно, помочь Трампу.

Как известно, при выборах президента американцы неизменно учитывают экономические достижения правящей партии, которыми команда Джо Байдена похвастаться не может. О том, что экономика США может в скором времени скатиться в рецессию, говорят многие инвесторы, известные экономисты и даже политики. Причем поводов для столь мрачных прогнозов предостаточно. Достаточно отметить, как недавно обнародованные данные по уровню безработицы, достигшие 4,3 процента, что является максимумом с 2021 года, буквально, потрясли глобальную экономику. Напомним, что 5 августа, сразу же вслед за публикацией данных по уровню безработицы в США, по всему миру рухнули фондовые рынки. Правда, уже на следующий день рынки немного восстановили позиции, однако в целом такого рода симптомы оптимизма, конечно, не прибавляют. Все это, естественно, не делает чести правящей администрации США, в которую входит и Камала Харрис, являющаяся вице-президентом. Но куда опаснее для нее, если такое повторится до выборов. Не случайно The Economist отмечает, что шансы Харрис на успех в президентской гонке определит поведение американской экономики в ближайшие три месяца. Нетрудно предположить, что выраженная рецессия, скорее всего, станет приговором для нынешнего вице-президента США. Но даже если за три месяца, оставшиеся до выборов, темпы экономики замедлятся, что по мнению экспертов вполне вероятно, это также может навредить Харрис и помочь Трампу.

Сам Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, естественно, не мог не воспользоваться случаем и не подлить масла в огонь, заявив, что падение фондовых рынков в США и Азии было вызвано некомпетентностью действующих американских властей, в том числе, Камалы Харрис и «вечно спящего» Джо Байдена. Что же касается вероятности наступления рецессии, то она действительно высока. К примеру, американский банк JPMorgan Chase повысил ее к концу года с 25 до 35 процентов. Экономисты JPMorgan Chase направили клиентам документ, указывающий на более резкое по сравнению с ожиданиями ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения численности рабочих мест. Вероятность рецессии в американской экономике ко второй половине 2025 года аналитики по-прежнему оценивают в 45 процентов, хотя к этому времени в США будет новый президент. В то же время, банкиры подчеркивают достаточно умеренные риски рецессии при более существенной корректировке прогноза по процентным ставкам. Ранее влиятельный американский инвестбанк Goldman Sachs также повысил вероятность рецессии в экономике США с 15 до 25 процентов, но тоже в следующем году.