Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:26

Итак, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В ходе саммита главы центральноазиатской «пятерки» подписали в числе других документов Концепцию развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040». Помимо этого, были одобрены «Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы» и «План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы», в которых Азербайджану отведена роль ближайшего союзника, усиливающего возможности Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что к настоящему времени в формате «Центральная Азия плюс» состоялось уже девять саммитов и встреч на высшем уровне. За последние два года были проведены первые саммиты «Центральная Азия – Россия» (Астана), «Центральная Азия – Китай» (Сиань), «Центральная Азия – США» (Нью-Йорк), «Центральная Азия – ФРГ» (Берлин), две встречи глав государств Центральной Азии и Европейского союза (Астана, Чолпон-Ата), первый саммит «Центральная Азия – Арабские государства Персидского залива» (Джидда), а также «Центральная Азия – Индия» (в онлайн-формате). А в этом году в Астане пройдет первый саммит «Центральная Азия – Япония». Формат, объединяющий Азербайджан и Центральную Азию, в определенной мере является данью географии – Азербайджан расположен на западном берегу Каспийского моря. Однако по совокупности признаков и факторов влияния Баку на центральноазиатский регион, можно говорить о едином социально-экономическом, геополитическом и гуманитарном пространстве, объединяющем Азербайджан с пятью государствами Центральной Азии. Об интенсивности этого взаимодействия убедительно свидетельствуют шестнадцать (!) визитов президента Ильхама Алиева в регион за последние два года. В свою очередь, главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана посещали с официальными визитами Азербайджан в общей сложности пятнадцать раз.

По словам Ильхама Алиева, "Азербайджан и страны Центральной Азии являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, которое имеет возрастающее стратегическое значение. Наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности." Азербайджанское измерение Центральной Азии: «формат 5+1» Транспортные возможности и экономические ресурсы Азербайджана придают центральноазиатской «пятерке» дополнительный потенциал, усиливая тем самым качественные характеристики, которыми располагает регион. Какие именно возможности открывает связка "5+1" с участием Азербайджана? Транзитный потенциал Инфраструктура Азербайджана — это ключевой для Центральной Азии "шлюз" доступа к рынкам и товарам Западного полушария. Помимо перегруженных российских портов, существует также серьезный дефицит альтернативных маршрутов. Имеющийся потенциал региона нужно развивать в различных направлениях, одним из которых является каспийский транзит к портам Черного и Средиземного морей посредством железных дорог и автотрасс Азербайджана. Связующим элементом интеграции и кооперации Центральной Азии с западной Евразией, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В этом году после завершения модернизации ее ежегодная пропускная способность увеличена с одного до пяти миллионов миллионов тонн.

Закончены также мероприятия по повышению пропускной способности торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн. В рамках "Срединного коридора" решаются вопросы по повышению эффективности управления трансвидовой перевалки грузов и снижению времени доставки от отправителя до адресата. Азербайджан, подключился к механизмам управления грузопотоками по маршруту “Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Каспийское море - Азербайджан”, а также заинтересован в ускорении строительства железной дороги “Китай -Кыргызстан - Узбекистан” и готов к совместной работе в данном направлении; Баку задаёт каспийско-центральноазиатскую экономическую связность Проанализируем характеристики факторов экономического взаимовлияния Азербайджана и государств Центральной Азии. По итогам 2023 года товарооборот Азербайджана со странами этого региона значительно возрос, превысив 1 миллиард 605 миллионов долларов: Азербайджан -Туркменистан (773,9 миллиона долларов, рост обеспечен импортом туркменского газа); Азербайджан - Казахстан (529,4 миллиона); Азербайджан - Узбекистан (230 миллионов); Азербайджан - Кыргызстан (64,9 миллиона, рост в 6 раз); Азербайджан - Таджикистан (около 7 миллионов долларов, рост в полтора раза). Были созданы три инвестиционных Фонда разных масштабов с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. До 2026 года предварительно согласованы взаимные инвестиции на сумму более чем один миллиард долларов. В процессе реализации находятся проекты промышленной кооперации в автопроме, сельском хозяйстве (создание хлопкового кластера с Узбекистаном), а также кооперация в производстве алюминия с Таджикистаном (поставки глинозёма).

Доступ к технологиям ВИЭ Накануне саммита в Астане, заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов доложил, что в рамках COP29 планируются инициативы высокого уровня, включая проведение Форума энергетических инвестиций Центральной Азии и Азербайджана. В настоящее время обсуждаются очередные шаги по созданию "зеленого энергетического" коридора «Азербайджан - Центральная Азия - Европа" по дну Каспийского и Чёрного морей. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан согласовали проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области "зеленой энергии" и утвердили техническое задание для технико-экономического обоснования проекта. Для разработки ТЭО выбрана итальянская компания CESI и достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний. Напомним, что в мае этого года был подписан "Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана". Азербайджан как лидер тюркского мира Тюркские общеинтеграционные контексты, которые задаёт Азербайджан, с одной стороны сводят интересы Турции с общерегиональной суммой задач, а с другой – в определенном смысле диктуя и определяя турецкие подходы к региону, учитывая, что в Организации тюркских государств (ОТГ) Баку играет ведущую роль. В результате, в регионе сложилось представление о выгодности взаимодействия с Азербайджаном. Мало того, демонстрация солидарности с Баку является важным трендом для всего пространства СНГ/ЕАЭС - от России и Беларуси до Таджикистана. В 2023 году в городе Физули на средства Узбекистана состоялось открытие средней школы имени Мирзы Улугбека, в 2024-м - Центра детского творчества имени Курмангазы при содействии и на средства Республики Казахстан. В этом же году в Агдамском районе состоялась церемония закладки фундамента средней школы, которая будет строится на средства Кыргызстана. И это - только несколько из наиболее известных примеров.

Координация в вопросах безопасности В июле этого года Вооруженные силы Азербайджана принимали участие в оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024", которые проходили на казахстанском берегу Каспия. Также продолжается обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана, осуществляется постоянное взаимодействие между Министерствами обороны региона и военным ведомством Азербайджана. Выступая на саммите, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать новый стратегический документ - Концепцию обеспечения региональной безопасности и стабильности, в которой были бы отражены все аспекты взаимной военной поддержки и кооперации региона в формате «5+Азербайджан». В завершении несколько слов, о проекте видения будущего Центральной Азии, представленном в программной статье президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева «Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию». Токаев описывает стратегию региональной интеграции по шести направлениям. Отметим, что постановка задач и формулировки звучат более отчетливо и практично, нежели в аналогичных статьях экс-президента Нурсултана Назарбаева, написанных десять-пятнадцать лет назад. Собственно, и ситуация в регионе с тех пор существенно изменилась, и экономическая динамика (инвестиции и торговля) возросла на десятки процентов. Что, естественно, находит отражение в потенциале стран Центральной Азии. В частности, Казахстан планирует до 2029 года удвоить объем своей экономики и довести его до 450 миллиардов долларов.

При этом в Центральной Азии появилось второе лидирующее государства - Узбекистан Шавката Мирзиёева. Президент Токаев не пишет об этом прямо, но ясно дает понять, что основным "вектором тяги" в региональном строительстве является казахстано-узбекское экономическое взаимодействие. Если посмотреть на цифры за последние пять лет (2018–2023 годы), то объем взаимной торговли государств Центральной Азии вырос с 5,7 до 11 миллиардов долларов (по итогам 2023 года внутренний товарооборот «пятерки» увеличился, практически, на 25 процентов). Однако половина этого потока приходится на торговлю Казахстана и Узбекистана, объем которой составил в 2022 году пять миллиардов долларов. Правда, в 2023 году было зафиксировано проседание до 4,4 миллиарда, вызванное сокращением экспорта легковых автомобилей из Казахстана в Узбекистан. Однако в том же году объем перевозок грузов по железной дороге между Казахстаном и Узбекистаном превысил 31 миллион тонн, увеличившись по сравнении с прошлым годом на 17,2 процента. Президент Токаев, конечно же, понимает, что львиная доля успеха региональной интеграции связана с взаимодействием Казахстана с Россией. Торговля местной продукцией, равно как и часть "кризисного" транзита после февраля 2022, идёт, преимущественно, в РФ, что свидетельствует о стремлении России создать все условия для усиления центральноазиатской «пятерки». Для сравнения, у Китая нет таких амбиций и задач по интеграции региона Центральной Азии - Пекину достаточно наращивать в регионе свое экономическое присутствие. Любопытна последовательность перечисленных Токаевым форматов интеграционных образований и организаций, создающих для стран Центральной Азии благоприятную среду – укрепляя статус миролюбивых государств, «пятерка» активно продвигает свои идеи и проекты в многосторонних структурах, являясь учредителем и членом таких успешных и влиятельных организаций, как СНГ, ШОС, СВМДА, ОЭС, ЕАЭС и ОТГ."