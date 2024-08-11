Поддубный: «Ничего не помню…»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что получил контузию в результате атаки FPV-дрона в Курской области. Об этом он рассказал в интервью ведущему «России 1» Евгению Попову.

«Я ничего не помню пока, контузия. Мне сложно пока что-то сказать достоверное», — сказал Поддубный.

Он сообщил, что помнит выстрел по машине. Журналист отметил, что «отчаянно хотел жить», и добавил, что сейчас чувствует себя «не очень хорошо».

7 августа Евгений Поддубный получил ранения при атаке дрона. У него тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что состояние военкора тяжелое, но стабильное.