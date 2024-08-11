Эльмир Алиев, Париж 08:00

Олимпиада в Париже завершилась. Время подводить итоги выступления сборной Азербайджана, которая завоевала 7 медалей - 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялись дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), серебро в активе таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг) и боксера Альфонсо Домингеса (92 кг), бронза у борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг), а также у вольников Георгия Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхана Магомедова (97 кг).

В общекомандном зачете Азербайджан впервые в истории попал в тридцатку лучших команд, поделив 30-е место с Хорватией. Если же сравнивать с предыдущими Олимпиадами по завоеванным медалям, то Игры в Париже – вторые лучшие для нашей страны после Лондона-2012. Там тоже было 2 золота и 2 серебра, но бронзовых наград на две больше – 5. Азербайджан прекрасно начал Олимпиаду. Первое золото Хидаятом Гейдаровым было завоевано уже в третий соревновательный день – 29 июля. Прошло еще три дня, и олимпийским чемпионом стал Зелим Коцоев. Два золота за шесть первых дней Игр! Наши фавориты, два действующих чемпиона мира, с лихвой оправдали надежды. Больше двух золотых наград у нас на Олимпийских играх никогда не было. В тот момент казалось, что быть в Париже рекорду. Главными претендентами на золото назывались Альфонсо Домингес и несколько борцов (на выход в финал таэквондиста Гашима Магомедова особо не рассчитывали). Домингес в финале против узбекского боксера был не похож сам на себя и проиграл в одни ворота. А борьба, которая всегда считалась нашим главным видом спорта на Олимпиадах, в очередной раз подвела. Впервые с 1996 года, когда команда Азербайджана начала выступать на Олимпиадах, ни один азербайджанский борец не смог пробиться в финал. Впрочем, о борьбе мы поговорим отдельно.

Итак, после дзюдоистов пополнить медальную копилку золотыми наградами никому не удалось. Поражения Альфонсо и борцов создали у некоторых в Азербайджане негативный фон. Дошло до того, что Олимпиаду, по итогам которой наша страна разместилась в медальной таблице так высоко, как никогда, кое-кто стал называть неудачной. Словно были забыты победы Хидаята и Зелима. Если два золота – это неудача, то как тогда должны называть выступление своих команд в таких больших странах, как Турция (нет золотых наград) и Казахстан (только одно золото). Нет чемпионов Парижа-2024 у Армении и Литвы, а Эстония и Латвия вообще без медалей. Да, мы третью Олимпиаду подряд проигрываем маленькой Грузии, хотя в дзюдо Азербайджан оставил мощную грузинскую команду позади. Увы, проиграли грузинам в борьбе. То, что в третий раз подряд выше нас располагается Узбекистан, неожиданностью уже не является. Еще два года назад, когда узбеки здорово выступили на Исламиаде в Конье, было понятно, что и на Олимпийских играх их ждет успех. А о его секретах тогда в интервью haqqin.az рассказал министр развития спорта Узбекистана Адхам Икрамов. Но давайте теперь сравнивать свои результаты. После Токио-2020, где у Азербайджана вообще не было золота, а два серебра были завоеваны в каратэ, которое в Париже не включили в программу, выступление во Франции – бесспорный успех!

Конечно, могло быть и лучше. С этим не поспоришь. Но ведь все могло сложиться и гораздо менее удачно. Хидаята Гейдарова вполне могли засудить в финале с французом – хозяевам в дзюдо рефери помогали очень активно. Мог ли судья проявить симпатию к грузинскому сопернику Зелима Коцоева и не дать тому в финале решающее предупреждение? Вполне. И тут, конечно, надо отметить авторитет Федерации дзюдо Азербайджана в мировом масштабе. Думается, именно благодаря уважению к работе, проделанной Азербайджаном в дзюдо, «убивать» Хидаята не решились даже в угоду французам, заполнившим до отказа трибуны Arena Champ de Mars. Или, к примеру, Гашим Магомедов вполне мог проиграть в полуфинале олимпийскому чемпиону из Италии и не выйти в финал. Тот же Альфонсо Домингес уже после первого боя мог вылететь из борьбы, уступив 2-кратному олимпионику с Кубы. А вот обратный пример: Магомедхану Магомедову было явно по силам победить в полуфинале грузинского борца и побороться за золото. За 1-е место мог бы биться и классик Санан Сулейманов, но с первой же схватки травма не давала ему покоя. То есть медалей могло было быть и больше, и меньше. Но то, что мы взяли два золота – большая неоспоримая удача.

Заметил еще одну деталь. На протяжении трех лет от провального Токио до Парижа временами из определенных уст звучали пессимистические прогнозы: на Олимпиаде-2024 от Азербайджана золота не ждите! Результаты оказались куда более приятными, но почему-то те, кто не верил даже в одну золотую медаль, сегодня воротят нос сразу от двух. «Неудача! Должно было быть больше!», - кричат они со страниц соцсетей. Еще одна тема, которая широко обсуждается, - это легионеры, и то, что натурализованные спортсмены завоевали в Париже пять медалей из семи. С конца 2000-х годов в Азербайджане начался процесс массового приглашения иностранных атлетов. Несмотря на то, что легионеры завоевали для нашей страны большое количество медалей и заслуги некоторых из них огромны, время показало, что в долгосрочной перспективе этот путь является неправильным – нужно воспитывать своих!