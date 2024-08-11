В Армении произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Армении, при этом сила в эпицентре составила 5-6 баллов. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Как отмечается в сообщении, толчки зафиксированы в 02:02 по местному времени в 9 км к северо-западу от Мартуни Гегаркуникской области. Землетрясение ощущалось в Гегаркуникской области (5 баллов), в Котайке (4 балла) и Ереване (2-3 балла).

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.