Наступление Украины на Россию «сталкивается с дилеммой» после быстрого успеха, пишет The Wall Street Journal.

«Внезапное вторжение Украины в Курскую область России привело к быстрому захвату территории, что поставило в неловкое положение Путина.

Дилемма для руководства Украины заключается в том, стоит ли ради достижения дальнейших успехов тратить больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте Украины, где украинские силы с трудом сдерживают наступление России, пишут журналисты.

«Это удар по Путину», - сказал украинский офицер, воюющий в восточной части Часов Яра. «Конечно, мне нравится видеть, что мы нанесли удар по их колонне. Если это будет продолжаться несколько дней, я скажу, что это было очень полезно».

Издание отмечает, что помимо тактических военных побед, Украина показала, что у нее есть смелость и умение тайно планировать и проводить сложную наступательную операцию.

«Они полностью изменили стратегический нарратив этим нападением», - сказал Джон Нагл, отставной подполковник армии США.