Очередной удар Китая по России

Небольшие региональные китайские банки, через которые в мае из-за санкций США российский бизнес начал вести свои расчеты, уже в июле перестали принимать платежи из РФ, пишут российские СМИ со ссылкой на представителей бизнеса.

Сейчас прямые трансакции в юанях не проходят в 98% банков КНР, из-за чего в дальнейшем могут возникнуть проблемы с поставками товаров в РФ и вырасти цены.

В связи с этим в разы вырос спрос на платежных агентов, которые проводят трансакции через третьи страны. Также операции стали вести через гонконгские банки, но постепенно от связей с РФ отказываются и они. Еще один вариант - платежи через филиал российской кредитной организации в Китае по завышенному курсу - в КНР зашли ВТБ и «Альфа». Но от них многие китайские компании принимать деньги отказываются.

Еще вариант, пишут российские СМИ, - платежи через «дружественные» РФ страны, а также криптовалюта и взаимозачет с помощью бартерных сделок, которые могут начаться уже осенью.