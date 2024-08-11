CША направляют ядерное оружие на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить на Ближний Восток атомную подводную лодку USS Georgia, а также ускорить переброску авианосца Abraham Lincoln. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Сообщается, что Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в котором "подтвердил готовность США принять все меры для защиты Израиля", а также заявил об "усилении военного присутствия США на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности в регионе".

В частности, Остин отметил, что "распорядился ускорить переброску" в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35C.