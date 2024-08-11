Новый Mercedes-Benz GLS – искусство быть собой

Официальный представитель Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане - компания «Автокапитал-Азербайджан» представляет новый Mercedes-Benz GLS в фотосессии с участием известного бизнесмена, создателя и владельца бренда Mario Russo Руслана Мамедова.

Обновленный Mercedes-Benz GLS, изысканный при любых «вызовах» каждого дня, отвечающий престижу владельца в истинной галантности.

В моменте, когда гегемонная маскулинность встречается с неоспоримостью уровня комфорта и мощности, рождается стиль…

Искусство быть собой…

Способ рассказать о себе, не сказав ни слова…

В элегантной простоте подчеркнуть сложные вещи…

Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:

Abşeron Avtomobil Mərkəzi

Тел.: + 994 12 347 78 00 / *8885

Autostar Kaukasus GmbH Azərbaycan

Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976.