Хуситские туристы собираются в Израиль

Иордания тайно предоставила Израилю информацию о том, что отряды хуситов прибывают в Рабат-Аммон под видом туристов и пытаются проникнуть через границу в Израиль. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что иорданская разведка за последние месяцы предотвратила несколько попыток проникновения хуситов через границу.

Также сообщалось, что хуситы продолжают угрожать судоходству в Красном море, регулярно атакуя коммерческие суда с использованием различных видов вооружений. Недавно выяснилось, что в распоряжении хуситов находятся как украденное оружие йеменской армии, так и смертоносные образцы из Ирана, а также копии советских вооружений.