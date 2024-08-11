Украина атаковала очередной российский аэродром видео
Российские СМИ пишут, что ночью десятки украинских беспилотников атаковали военный аэродром Чкаловский в Подмосковье.
Минобороны России традиционно утверждает, что «все дроны были сбиты». Дополнительной информации пока нет.
Ночью десятки украинских беспилотников атаковали военный аэродром Чкаловский в Подмосковье. pic.twitter.com/n1hNiM3DOH— Newsfeed (@Newsfeed883920) August 12, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!