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Обладатель золотой медали за окончание средней школы и стипендии президента Айхан Дадашов работал помощником по юридическим вопросам члена Международной юридической комиссии, профессора Клаудио Гроссмана, во время 75-й сессии Международной юридической комиссии ООН, которая прошла в июле-августе 2024 года. В этот период он участвовал в пленарных заседаниях Комиссии и проводил соответствующие исследования в различных областях международного права.

Айхан Дадашов получил степень бакалавра права в 2023 году, окончив с отличием факультет права Университета ADA, и степень магистра международного права в 2024 году, завершив обучение в Американском университете с отличием по программе Global Talent Development.