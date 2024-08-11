Китай о наступлении Украины на Курск

Китай «призывает не расширять границы зоны боевых действий и не прибегать к эскалации». Об этом заявил неназванный официальный представитель МИД КНР, комментируя ситуацию в Курской области, его слова приводит агентство «Синьхуа».

«Китай призывает все стороны соблюдать три принципа: не допустить расширения границ зоны боевых действий, эскалации и провокаций», – сказал он. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что «Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом и содействовать политическому урегулированию кризиса».