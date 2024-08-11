Украинские бойцы о наступлении на Курск: «Россияне бежали, бросая оружие»

Солдат ВСУ предупредили только за день до начала операции. Издание The Economist поговорило с некоторыми украинскими бойцами и публикует новые детали начала наступления ВСУ в Курской области.

Раненый 28-летний десантник 33 ОМБр рассказывает, как побывал на расстоянии 30 километров от границы, после чего пострадал от попадания артиллерии или бомбы. Военнослужащий не исключает и «дружественного огня». Он помнит, как упал на землю и закричал «300». По его словам, российские солдаты бежали, быстро бросая свою технику и оружие.

Другой украинский пехотинец рассказал, что был в первой группе, которая зашла на территорию России. Его и побратимов атаковали, как только они вошли в первое село. Во втором селе группа попала под обстрел вертолетов. Он вспоминает, как бросился на землю, а потом услышал падение вертолета. «Птичку» сбили зенитной ракетой. Боец сломал при падении ребро, поэтому его пришлось эвакуировать.

«Мы направили наши наиболее боеспособные подразделения в самую слабую точку на их границе. Солдаты срочной службы столкнулись с нашими десантниками и просто сдались в плен», - рассказывает неназванный собеседник из Генштаба ВСУ.

Еще один, 43-летний боец 103 ОБрТрО рассказал, что было страшно в начале операции, но воины все равно двигались вместе — по 10 километров в день. Сам он получил осколочные ранения паха и грудной клетки и был эвакуирован.

The Economist отмечает, что все трое солдат, которые дали комментарии для материала, были выведены без передышки с территории России. О начале операции воинов предупредили только за день.

В статье говорится, что математика войны никогда не играла в пользу Украины из-за ограниченных ресурсов, и нападение вглубь страны-агрессора может ухудшить эту ситуацию. Однако операция в Курской области уже имеет один важный положительный результат — она повысила моральный дух, который позволял годами Украине обманывать математику. Уставшие и истощенные бойцы признаются, что не жалеют о рискованном прорыве даже несмотря на потери.

«Впервые за долгое время мы атакуем и наступаем. Я чувствовал себя тигром», - делится эмоциями раненый десантник.

Источник в украинских службах безопасности сообщил изданию, что до 10 августа некоторые авангардные подразделения продвинулись на 40 километров вглубь РФ. Нападение застало Москву врасплох. Подчеркивается, что это оказалось «холодным душем» для врага.

«Они чувствуют то, что мы чувствуем годами с 2014 года. Это историческое событие», - подчеркивает украинский сотрудник служб безопасности.