Россия разберется с Курском и победит Запад

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия» назвал «четыре условия успеха в вооруженном противостоянии с Западом». Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Белоусова, обеспечение войск самым современным вооружением, прежде всего высокоточным оружием; применение новых тактических приемов ведения боевых действий (в том числе беспилотников и роботов). Также успех подразумевает создание эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая ИИ, и постоянное совершенствование подготовки военных кадров, главным образом командного состава.