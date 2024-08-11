А Турция наступает на Эгейское и Средиземное моря: генеральная репетиция
Вопросы Кипра, морской юрисдикции с Грецией, а также ситуация в Газе привели к усилению военной сферы Турции.
Вооруженные силы Турции нарастили воздушную мощь в Средиземноморском регионе. За последние месяцы в составе Военно-морских сил в Эгейском и Средиземном морях было создано командование Амфибийного корпуса.
В командовании Военно-морских сил, расположенном в Мугле, были размещены беспилотные летательные аппараты «Акынджи» и «Аксунгур». Таким образом, эта база стала второй по величине базой беспилотников в Турции после базы в Батмане.
Сообщается, что БПЛА «Аксунгур» выполняют важные разведывательные задачи в Эгейском море.
Основные реактивные базы ВВС, на которых действует флот боевых самолетов, расположены в Эскишехире, Конье, Мерзифоне, Бандырме, Малатье, Диярбакыре и Балыкесире. Командование танкерной базы в Адане «Инджирлик» было преобразовано в командование 10-й основной реактивной базы.
Бригадный генерал Камал Гюлеч, командующий танкерной базой, был назначен командиром 10-й основной реактивной базы. Генерал авиационной бригады Юсуф Карук был назначен командиром 16-й основной реактивной базы, созданной в Даламане.
Вооруженные силы Турции, создав основную реактивную базу в районе военно-морской базы Аксаз, усилили воздушную мощь Средиземноморского региона за счет боевых самолетов и элементов морской авиации.
После заседания Высшего военного совета командование на значительной части основных реактивных баз было обновлено.