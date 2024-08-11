А Турция наступает на Эгейское и Средиземное моря: генеральная репетиция

Вооруженные силы Турции нарастили воздушную мощь в Средиземноморском регионе. За последние месяцы в составе Военно-морских сил в Эгейском и Средиземном морях было создано командование Амфибийного корпуса .

Вопросы Кипра, морской юрисдикции с Грецией, а также ситуация в Газе привели к усилению военной сферы Турции.

В командовании Военно-морских сил, расположенном в Мугле, были размещены беспилотные летательные аппараты «Акынджи» и «Аксунгур». Таким образом, эта база стала второй по величине базой беспилотников в Турции после базы в Батмане.

Сообщается, что БПЛА «Аксунгур» выполняют важные разведывательные задачи в Эгейском море.

Основные реактивные базы ВВС, на которых действует флот боевых самолетов, расположены в Эскишехире, Конье, Мерзифоне, Бандырме, Малатье, Диярбакыре и Балыкесире. Командование танкерной базы в Адане «Инджирлик» было преобразовано в командование 10-й основной реактивной базы.