Наступление Украины: окружение Путина в сомнениях

Газета отмечает, что для наступления на территории РФ Украина использует технику стран НАТО. Журналисты считают, что, если бы Киев заранее попросил разрешение Запада на это, не факт, что получил бы его. Но Украина все равно пошла вперед, несмотря на все риски и опасности.

«Это, безусловно, смело: Москва не видела ни одного метра своей собственной территории, захваченного кем-то с 1941 года. Изображения, которые исходят из Курска, шокируют российскую общественность, и Кремлю может быть трудно справиться с этим эффектом. Этот план рискованный, поскольку у Москвы нет другого выбора, кроме как сделать все возможное, чтобы остановить это вторжение», — пишут в издании.

Отмечается, что украинское руководство доказывает свою политическую позицию Москве и остальному миру силой, надеясь, что эта атака приведет к отводу российских сил с других участков фронта.

«Пока что есть признаки того, что Киев настроен серьезно. Это не рейд легкой пехоты — войти и вернуться домой в течение 72 часов. Силы, которые наблюдаются, свидетельствуют о том, что значительные подразделения 22-й и 88-й механизированных бригад Украины и ее 80-й десантно-штурмовой бригады находятся на российской территории вместе с подразделениями других бригад», — говорится в сообщении.

В частности, речь может идти о личном составе в количестве от 6 до 10 тысяч военных. Перед началом операции украинский РЭБ ослепил оборону границы РФ и заглушил БПЛА.

Издание напоминает, что северная группировка ВС РФ вдоль границы составляет около 50 тысяч человек, однако большинство из них сосредоточено в направлении Белгорода, чтобы усиливать свое наступление на Волчанск, который они не могут взять вот уже долгие месяцы.

В издании считают, что дальнейшее вторжение Сил обороны Украины на территорию РФ будет невыносимым для Владимира Путина. Военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы заставят русских заплатить за восстановление их территории. В частности, если борьба будет долгой, а цена высокой, то украинцы могут воспользоваться сложившимся преимуществом и на других направлениях.

Политический успех будет зависеть от того, как это повлияет на психологию Москвы; есть вероятность, что окружение Путина поддастся настоящим сомнениям относительно того, действительно ли начатая Кремлем война стоит того, чтобы ее цена постоянно росла для самой же России.