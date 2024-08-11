Конечная цель операции ВСУ в Курской области, как пишет The Economist, по-прежнему остается неясной, однако, судя по всему, минимальная задача — отвод российских войск с участков фронта в Харьковской и Донецкой областях. По предварительной оценке, результаты этой операции «неубедительны», пишет издание, поговорившее с источником в Генштабе ВСУ.

Россия в связи с наступлением украинских сил в Курской области оттягивает силы с харьковского направления фронта, но «не так быстро, как хотелось бы», рассказал изданию The Economist источник в Генштабе ВСУ.

«Их [российских войск] командиры не идиоты. Они двигают силы, но не так быстро, как хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 километров», — говорит собеседник The Economist. Издание отмечает, что Россия перебросила часть сил с харьковского направления, но с фронта в районе Донбасса она оттянула гораздо меньше войск.

При этом, как пишет The Economist, операция ВСУ уже существенно подняла моральный дух в украинской армии. По словам украинских военных, они, несмотря на потери и ранения, ни о чем не жалеют, наблюдая впервые за долгое время продвижение своих сил. Источник издания в украинской Службе безопасности утверждает, что к 10 августа некоторые подразделения ВСУ продвинулись на 40 километров вглубь России в сторону Курска.

Тем не менее собеседник The Economist в Генштабе предостерегает от сравнения операции в Курской области с успешным контрнаступлением ВСУ под Харьковом в конце 2022 года. По его словам, сейчас российская армия относится к войне «более серьезно». «Опасность в том, что мы попадем в ловушку, и Россия сточит нам зубы», — говорит собеседник издания.

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, прорвавшись через границу в Суджанском районе, а затем стали активно продвигаться на соседние территории. Минобороны России утверждает, что российские военные «пресекают попытки прорыва» ВСУ.

Цель операции, как пишут западные СМИ, остается неясной. Высокопоставленный украинский чиновник заявил AFP, что у ВСУ «нет планов» аннексировать занятые территории», а есть задача растянуть российские позиции и дестабилизировать ситуацию в стране, показав слабость обороны границы.

The Washington Post писал, что, «судя по всему», в наступлении на Курск участвуют несколько украинских подразделений, и это означает, что Киев, вероятно, вывел «тысячи солдат» с фронта на востоке Украины. О «тысячах» украинских военных, которые находятся в Курской области, также писало агентство AFP со ссылкой на украинского чиновника.

Официально власти Украины не комментировали действия военных в Курской области. 11 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале фото, где он стоит, судя по всему, у карты в полевом штабе и написал: «Продолжаем операцию».