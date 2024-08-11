Масштабные военные учения США и Южной Кореи

На следующей неделе США и Южная Корея начнут масштабные совместные военные учения.

Yonhap передает, что учения пройдут с участием всех видов войск с целью укрепления готовности к противодействию «угрозам» Северной Кореи.

Учения «Щит свободы Ульчи» (UFS) будут проходить с 19 по 29 августа и включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, а также одновременные полевые учения и учения по гражданской обороне.

Помимо южнокорейских и американских войск к учениям присоединятся представители нескольких стран-членов командования ООН UNC, уполномоченного следить за соблюдением Сеулом и Пхеньяном перемирия, установленного после Корейской войны 1950-53 годов.