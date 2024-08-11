Армия Израиля в полной боеготовности

Все подразделения Армии обороны Израиля находятся в состоянии полной боевой готовности и продолжают активные действия по борьбе с терроризмом на всех границах, заявила ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

«Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности», - сказала она, добавив, что «армия обороны Израиля продолжает активные действия в войне с терроризмом на всех границах».