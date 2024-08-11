Нетаньяху приказал молчать

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил министрам публично комментировать вопросы безопасности на фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана и ливанской «Хезболла». Премьер предупредил о «роковых последствиях» в случае обсуждения этого вопроса, сообщила радиостанция Kan.

Отмечается, что Нетаньяху заявил, что ближайшие дни окажутся «судьбоносными» для Израиля. Запрет на публичное обсуждение был введен сегодня, 12 августа, утром. Израильские власти ожидают иранской атаки в ближайшие дни.

Иранские власти и «Хезболла» пообещали нанести ответный удар по Израилю после убийства в Тегеране председателя политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения Фуада Шукра. По данным источников Sky News Arabia, Тегеран планирует нанести удар 12 или 13 августа, поскольку на эти даты приходится день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав.