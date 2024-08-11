Президента Сербии назвали следующей целью после Трампа

Президент Сербии Александр Вучич – «очередная цель» после кандидата в президенты США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо, утверждает сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Когда произошло покушение на господина Фицо, а затем на Трампа, я сказал, чтобы подготовился президент Вучич», - отметил сербский политик.

Вулин считает, что угроза исходит со стороны желающих, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, а также признала независимость Косова.

«Со всеми, кто выступает за мирное решение по Украине, что-то происходит, кто-то в них стреляет», – добавил вице-премьер.