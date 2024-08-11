Россияне продвинулись на Сватово-Купянском направлении, пытаются выровнять линию фронта в районе Песчаного. Об этом рассказывает украинский журналист и военный обозреватель Василий Пехньо.

По его словам, по Песчаному «сейчас сама плохая ситуация». «Участок фронта в Песчаном, где россияне атаковали и продвигались, это котловина, то есть, по сути, яма, из которой врагу неудобно двигаться дальше», – отметил аналитик, которого цитируют украинские СМИ.

Поэтому россияне пытаются окружить украинские войска на левобережье реки Оскол.

«К сожалению, у россиян есть успехи по продвижению на высоты… – сказал журналист. – Можно сказать, что сейчас враг пытается окружить большую группировку наших войск в более широком смысле этого слова на Сватово-Купянском направлении. Это очень неприятная новость».