В Европе подскочили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник превысили $460, находясь на максимуме с начала декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $467,6 за 1 тыс. куб. м, или €41,405 за 1 МВт⋅ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт⋅ч), до максимума с декабря прошлого года.

Опасения инвесторов вызывает ситуация с транзитом газа через Украину.