Бывший спичрайтер Путина: «Украина показала беззащитность России»

Результат успешного продвижения ВСУ в Курской области (и Белгородской) РФ – это не просто моральная победа и перетягивание «одеяла» на себя в информационно-психологической войне, а нечто большее, считает российский оппозиционный политтехнолог, бывший спичрайтер президента России Владимира Путина Аббас Галлямов.

Аналитик выразил мнение, что события в Курской области показали «уставшему» от войны миру невероятную, но вместе с тем очевидную истину: огромная Россия – это, по сути, беззащитная страна, так как все свои силы она сконцентрировала на Донбассе, оставив собственные границы неприкрытыми.

«Это полностью меняет ту картину, которую до недавнего времени активно пытались нарисовать путинские приспешники. Мол, Путин перевел государство на военные рельсы и готов воевать вечно. Конечно, может, у лидера РФ и есть такое желание, но оно резко расходится с его возможностями, так как сил и средств для перманентной войны у него нет», - отметил Галлямов.