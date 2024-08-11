Германия впечатлена действиями Украины и может поставить новые танки

Наступление украинских военных в районе Курской области является поводом говорить о передаче дополнительных немецких танков Leopard 2. Об этом глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер написал в субботу в своей соцсети Х.

«Наступление украинских войск на российские оккупационные войска под Курском проходит лучше, чем можно было ожидать», - написал он у себя на странице.

По его мнению, успешные действия ВСУ в Курской области заставляют противника отводить часть войск с фронта на востоке Украины. Эти события он считает поводом для того, чтобы говорить о передаче дополнительных немецких танков Leopard 2.

«Это ослабляет напряжение на этом участке фронта. Повод говорить о большем количестве Leopard 2», - сказал он.

Кроме того, он также отметил, что наступление показало россиянам: «... их президент ничего не контролирует, а военное руководство не справляется со своими обязанностями». Фабер также сообщил, что считает это хорошей основой для «... переговоров с преемником Путина. И переговоров с президентом РФ в Международном уголовном суде».

Он подчеркнул, что военная помощь Украине – это лучшая инвестиция в безопасность Германии, которая ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы и предотвращает превращение украинских гражданских в беженцев.

Ранее Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.