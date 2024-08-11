Иранский генерал сделал заявления в Москве

Ответ Тегерана на действия израильской стороны будет «достойным и жестким». Об этом заявил ТАСС бригадный генерал, замначальника оперативного штаба Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024».

«С точки зрения Ирана, террористическая группировка [убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании] нарушила баланс безопасности в регионе. Мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран. Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был не простой выбор», - сказал Шадмани.

По словам иранского генерала, «есть два фактора, которые влияют в данной обстановке - обстановка в регионе, а второй направлен на внутренние вопросы. Все государственные мужи единомышленно пришли к тому, что ответ должен быть достойным и жестким».

Шадмани также сказал, что предпринимаемые Вашингтоном на Ближнем Востоке действия могут сказаться на безопасности самих США. «Наше послание США - чтобы они прекратили поддерживать эту террористическую банду [на Ближнем Востоке], поскольку это может нарушить безопасность не только нашего региона, но и их тоже», - заявил генерал.