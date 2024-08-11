США и Британия бьют по хуситам

Военно-воздушные силы (ВВС) США и Британии атаковали объекты хуситов на острове Кемран в Йемене, утверждает йеменский телеканал Masirah.

«Вражеские американские и британские самолеты нанесли удары по острову Кемран», — говорится в сообщении телеканала.

Дополнительно сообщается, что атака западных стран совпала с аналогичными действиями Саудовской Аравии. Их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по одному из объектов в провинции Саада, на границе двух стран.