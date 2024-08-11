Заработал сайт Ассоциации частных медицинских учреждений

В разделе "О нас" сайта otma.az представлена подробная информация о миссии и целях Ассоциации, направлениях деятельности и составе Правления. В разделе "Новости" можно ознакомиться с мероприятиями и проектами, реализуемыми Ассоциацией частных медицинских учреждений. Также на сайте имеются разделы "Членство", "Галерея" и "Контакты".

Миссия Ассоциации заключается в поддержке развития частного медицинского сектора в Азербайджане для защиты здоровья населения и приведении медицинских услуг в соответствие с современными мировыми стандартами. Кроме того, Ассоциация ставит перед собой цель защищать права и законные интересы своих членов и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество.

Более подробную информацию об Ассоциации частных медицинских учреждений можно найти на сайте https://otma.az/.