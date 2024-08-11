Ильхам Алиев продлил срок действия Госпрограммы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах.

Согласно распоряжению главы азербайджанского государства, срок действия программы продлен до 2028 года.

Кроме того, ежегодно до 500 граждан Азербайджанской Республики будут получать образование на уровне бакалавра, магистра и доктора в престижных вузах за рубежом.

В рамках Государственной программы в 2022-2024 годах до 80 процентов учебных мест в зарубежных вузах будут охватывать уровень магистратуры, а начиная с 2025 года - не более 25 процентов - уровень бакалавра и не более 20 процентов будет охватывать докторантуру.