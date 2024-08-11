Видео ФСБ о последней надежде Украины

По его словам, украинское командование назвало данную операцию «последней надеждой Украины». «Мы выдвигаемся, наша цель - пройти сначала до Курска. От Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территории, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории ваши на наши», - рассказал Полторацкий.

ФСБ распространила видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Русланом Полторацким. Военный на допросе рассказал, что ВСУ якобы преследовали цель дойти до Курска и Белгорода, чтобы потом использовать эту атаку для мирного договора с РФ.

Украинский военный сообщил, что командирами отделений руководил человек с позывным Стриж, который до них доводил всю информацию. «Он сказал, что эта операция - последняя надежда Украины», - утверждает пленный.

Полторацкий рассказал о подробностях «операции». Так, по словам военного, 28 июля их перебазировали в лес возле села Песчаное, там они пробыли неделю. «Спустя где-то четыре дня командир с позывным Стриж собрал нас… Информацию изложил такую - мы сейчас ждем, пока основные силы подготовятся к нападению на Россию, и ждем. По плану сначала одна бригада заходит с одной стороны, свою задачу выполняет, потом другие бригады заходят, свои задачи выполняют. Мы ждем, как у них будет с [выполнением] этой задачи», - отметил Полторацкий.

Задержанный также заявил о случаях «мародерства» со стороны военнослужащих ВСУ и приказе расстреливать мирных жителей при оказании ими сопротивления.

«В ходе опроса пленный сообщил, что им было приказано в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте. При заходах в населенные пункты Курской области военнослужащие ВСУ занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести», - привели его показания в ФСБ.

На видео допроса пленный сообщил, что перед вхождением в Курскую область «командир отдельно говорил, что мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал, если [попадутся] с оружием, то расстреливать». По словам задержанного, «по поводу пленных указаний особо не было, скорее всего, просто их не брать в плен». «Когда заходили в дома - да, было мародерство, выносили все, что видели - все ценное и все, что можно было унести», - рассказал задержанный.