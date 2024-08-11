Ильхам Алиев соболезнует...

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета в этой стране.

В письме-соболезновании главы государства говорится: «Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. В эти тяжелые моменты разделяю Вашу скорбь, в связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Бразилии».