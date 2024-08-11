Путин заявил, что главная задача Минобороны РФ в настоящее время — «это выдавить противника с наших территорий и обеспечить надежное прикрытие границ», передает «Интерфакс».

«Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. ФСБ совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. …Оценка происходящих событий должна быть безусловно дана. Это будет сделано. Но главное сейчас — решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации», — заявил Путин.

По мнению президента РФ, Киев при помощи «западных хозяев» стремится к «улучшению своих переговорных позиций в будущем», атакуя территорию России.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуры или пытаются создать угрозу объектам ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить?» — отметил Путин.

Президент России заявил, что главная цель операции ВСУ в приграничных районах — остановить наступление российской армии. «И что происходит на линии соприкосновения? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, но и усилились в полтора раза. Еще одна цель противника — посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушать единство российского общество. Но и здесь ответ со стороны граждан уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду. Это поддержка армии и увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые защищают Россию», — заявил Путин.