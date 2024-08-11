Форум молодежи в Лачине вызвал раздражение в Ереване

В Армении, комментируя проведение Азербайджаном V летнего лагеря диаспорской молодежи «Молодежь во имя зеленого мира», прошедшего в Лачине 6 августа с участием около 115 молодых людей из 60 стран, обвинили Баку в «предъявлении территориальных претензий» к Еревану и «присвоении армянского историко-культурного наследия».

Причем в публикациях армянских СМИ используется вымышленное армянское название города «Бердзор», что уже свидетельствует об «объективности» авторов подобных публикаций.

Что касается обвинений в адрес Баку, то термин «Западный Азербайджан» используется в контексте исторического и культурного наследия, а не в качестве территориальной претензии. Сам же Ереван таким образом пытается отвлечь внимание от реального искажения исторических фактов и избежать конструктивного обсуждения проблем между двумя странами.

С другой стороны, кампания властей Армении против V летнего лагеря диаспорской молодежи свидетельствует об актуальности реализуемого Госкомитетом по работе с диаспорой проекта и достижении поставленных целей.