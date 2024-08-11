В Польшу переброшены американские танки

На военную базу Повидзе в центральной Польше переброшено более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащих армии США. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

Все танки переброшены в Польшу с американских баз в ФРГ. Сообщается, что также доставлены около 150 бронетранспортеров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

Отмечается, что все поставленные туда американские танки являются новейшей версией М1А2 Sep v3, отличающиеся модифицированной башней с усиленной броней и более современными электронными системами.

Размещенные в Повидзе танки Abrams принадлежат армии США и предназначены для усиления восточного фланга НАТО. Кроме них собственные танки Abrams имеет и польская армия.

В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах. Позднее в Варшаве сообщили, что достигли договоренности с Вашингтоном о поставке еще 116 танков M1A1, бывших в эксплуатации. Польские экипажи уже проходили обучение на подобных американских боевых машинах на территории страны в 2022 году.