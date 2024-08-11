Глава Белгородской области – Путину о тяжелой обстановке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что самая тяжелая ситуация в Белгородской области сейчас в Шебекинском округе.

По его словам, которые приводит «Коммерсант», социальная напряженность среди населения растет. Из города Шебекино уехали 50-70% жителей.

В 2024 году там было ранено почти 300 человек, 36 человек погибли, в день проходит от трех до пяти атак ВСУ из ствольной артиллерии и РСЗО, три-пять домов получают повреждения. Гладков сообщил, что в 2021 году в Шебекино проживало 38 тысяч человек, а в округе — 85 тысяч человек.

За последние 2,5 года в Шебекинском районе пострадало более 30 тыс. домов и квартир. «Сейчас мы восстановили 25 тысяч, но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать», — добавил Гладков.