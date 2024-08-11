У Путина: Украинская армия применила химическое оружие
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, пострадали несколько сотрудников полиции и глава сельского поселения, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину.
«С утра выслали бригаду, с первого раза не получилось позавчера [выехать], бригаду «Россетей», восстановить электроснабжение в Беловском районе. [Бригада] попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД, все живы, но отравление у сотрудников полиции и у главы сельского совета», - уверяет Смирнов.