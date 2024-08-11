Матери солдат-срочников обратились к Путину

Матери солдат срочной службы призвали президента РФ Владимира Путина вывести своих сыновей из Курской области, в которую вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«Мы — мамы срочников — просим вас убрать солдат-срочников с территорий военных действий. У них нет опыта военных отражений, нет оружия. …Уберегите жизни неподготовленных к военным действиям солдат», — говорится в тексте петиции.

«Наши сыновья и каждая их жизнь еще пригодится для создания крепкого государства. Но если хватает сил более опытных военных, просим сохранить жизни ребят», — заключила автор петиции.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа украинская сторона взяла в плен солдат срочной службы и опубликовала видео их допроса. По словам пленных, на позициях пограничников находились срочники, которые четыре дня докладывали об обстрелах, но командование не отреагировало на их сообщения и «бросило их».