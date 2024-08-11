Встреча между AzerGold и Минэкологии и природных ресурсов Нахчывана

Встреча с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики была посвящена вопросам, касающимся координирования работ, выполняемых сторонами в области исследования имеющихся в автономной республике рудных и нерудных месторождений и проявлений, отраженных в Государственной программе по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы» и Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы».

В ходе встречи Ханлар Мустафаев предоставил информацию о проводимых в автономной республике мероприятиях по охране окружающей среды и обеспечению эффективного использования природных ресурсов. Министр выразил уверенность, что геологические исследования, проводимые в автономной республике ЗАО AzerGold, осуществляющим эффективную деятельность в направлении устойчивого развития национальной горнодобывающей отрасли, внесут важный вклад в социально-экономическое развитие региона в будущем с вводом в эксплуатацию горнодобывающих проектов. В связи с этим было отмечено, что обмен историко-геологическими данными и новыми исследовательскими материалами между Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР и ЗАО AzerGold будет полезен для общего дела.

Закир Ибрагимов рассказал о добывающей и производственной деятельности компании, а также о геологоразведочных работах, проводимых на территории автономной республики. В частности, он отметил влияние деятельности в Дашкесанском и Гёйгёльском районах, где ведется активная добыча полезных ископаемых, на экономическую активность региона и ее положительную роль в повышении занятости, а также дал подробную информацию об исследованиях, проводимых в текущее время на месторождениях золота «Ортакенд», медно-порфировых руд «Гейдаг» и меди «Башкенд», относящихся к рудному участку «Гейдаг» в Джульфинском районе, и золотоносном проявлении «Насирваз» в Ордубадском районе.

Закир Ибрагимов также рассказал о наземных и воздушных исследованиях, проводимых на территории автономной республики, и о внедряемых поэтапно инновационных методах неинвазивной гиперспектральной спутниковой съемки и аэроэлектромагнитных исследований. Он отметил, что завершение исследовательских работ и запуск горнодобывающих проектов в автономной республике в ближайшем будущем внесет дополнительный вклад в экономику страны, особенно в социально-экономическое развитие Нахчывана, увеличение занятости в регионе и повышение благосостояния населения, и что реализация социальных программ и экологических проектов в населенных пунктах, расположенных вблизи действующих месторождений, будет продолжена.

Встреча продолжилась обсуждением других тем, представляющих взаимный интерес, и стороны договорились о необходимости интенсификации совместных усилий по развитию горнодобывающей промышленности в автономной республике.