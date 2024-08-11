Террористы РПК обстреляли автобус: началась масштабная операция обновлено 18:46; видео
Согласно турецким СМИ, РПК атаковала из гранатометов микроавтобус и автомобиль с мирными жителями в районе Силопи в провинции Ширнак, на территории современной Турции.
Согласно сообщениям, пострадавшие доставлены в государственную больницу Силопи, в регионе началась масштабная операция по поимке сбежавших после теракта террористов.
*** 18:10
В районе Силопи турецкой провинции Ширнак взорвался автобус, пишут турецкие СМИ.
В результате инцидента два человека погибли и 12 получили ранения.
Подробности происшествия пока не разглашаются. Некоторые турецкие интернет-ресурсы утверждают, что взрыв произошел в результате теракта РПК.
August 12, 2024