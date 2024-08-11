Угрозы от Путина
Среди наиболее боеспособных подразделений Украины "потери резко возрастают". Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных с Украиной районах.
По словам Путина, "власти Украины встали на путь истребления украинского народа".
"Потери Вооруженных сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе", - добавил он.
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