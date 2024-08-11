Во время наступления на Курскую область ВСУ застали российское подразделение, спокойно пившее кофе в лесу на столиках, заявил украинский военный в интервью The Financial Times.

«И тут наш Stryker врезается прямо в их столик. Мы убили многих из них в первый же день. Потому что они были безоружны и не ожидали нас. Десятки ошеломленных российских солдат просто сложили оружие и сдались», - рассказал военный.

По его словам, ВСУ наступают вглубь Курской области: «Менее чем за неделю вошли более чем на 30 км вглубь России. Надо захватить их территорию, и тогда могут начаться переговоры, и мы будем иметь их землю, которую будем менять на нашу землю». Источник также сообщил, что впервые украинские подразделения зашли на территорию России в 13.00 во вторник 6 августа. Он добавил, что некоторые военные вначале сомневались в целесообразности операции.