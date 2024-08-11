США и Турция на связи

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

Он отметил, что «в ходе беседы, проведенной по просьбе американской стороны, обсуждались переговорный процесс между Израилем и ХАМАС и растущая напряженность в регионе».

Фидан подчеркнул, что «убийство главы политбюро ХАМАС Хании и продолжающиеся убийства палестинцев являются показателем нежелания Израиля установить мир».

Турецкий дипломат также заявил, что «на Израиль следует оказать давление, чтобы добиться устойчивого прекращения огня».