Запад заявляет: Иран может атаковать в течение 24 часов

Западные державы опубликовали совместное заявление в понедельник, предупреждая Иран и его союзников «воздержаться от нападений, которые могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности» на Ближнем Востоке, так как ситуация, по-видимому, приближается к критической точке.

Региональные источники сообщили иностранному корреспонденту Fox News Трею Йингсту в понедельник, что они обеспокоены тем, что Иран и его прокси-силы могут атаковать Израиль в течение следующих 24 часов в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце прошлого месяца. Сообщение от Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Израиль и ХАМАС «без дальнейших задержек» вернуться за стол переговоров для обсуждения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, также поступает на фоне подготовки Ливана к более широкой войне и планов ИГИЛ на возрождение.

«Мы глубоко обеспокоены возросшей напряженностью в регионе и едины в нашей приверженности деэскалации и региональной стабильности. В этом контексте, и в частности, мы призываем Иран и его союзников воздержаться от нападений, которые могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставить под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников», — написали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Они будут нести ответственность за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности», — добавили лидеры. «Ни одна страна или нация не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке».