Украина хочет бить по России французским оружием

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьеном Лекорню. Об этом Лекорню написал в соцсети X.

Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности речь шла о текущей ситуации на фронте.

"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", - отметил он. Также, глава Минобороны Украины просит у Франции разрешение на удары по территории России французским оружием.