Гюлер: «Выведем войска из Сирии, если…»

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в интервью агентству Reuters озвучил условия, при которых Анкара выведет свои войска из Сирии.

По словам Гюлера, обе страны могут снова встретиться на уровне министров в рамках регионального наступления Анкары, начатого в 2020 году, «если будут созданы подходящие условия».

«Мы готовы оказать всю возможную поддержку для принятия всеобъемлющей конституции, проведения свободных выборов, создания всеобъемлющей атмосферы нормализации и безопасности, и только когда это будет сделано и безопасность нашей границы будет полностью обеспечена, мы сделаем все необходимое в рамках взаимной координации», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вывода турецких войск.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласит президента Сирии Башара Асада для обсуждения вопроса о нормализации отношений, разорванных после начала войны в Сирии в 2011 году.