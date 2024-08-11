Зеленский: «Путин начал с Курска и закончит Курском» добавлено видео, обновлено 21:17
Мы видим как Россия во времена Путина на самом деле движется, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«24 года назад была катастрофа Курска - символическое начало его правления. А сейчас видно, что является финалом для него - и тоже Курск, катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто пренебрегает людьми и любыми правилами. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой»,- заявил украинский президент.
Зеленский завершил обращение словами: «Украина всегда хотела только мира и мы обязательно мир обеспечим».
*** 20:25
Украина закончит войну так, как ей это нужно и принесет безопасность жителям страны, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Могу пообещать самое главное: Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет иметь потерянное из-за войны поколение», - подчеркнул украинский лидер.
*** 19:50
Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Вооруженные силы Украины проводят операцию в Курской области в России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам президента, сегодня, 12 августа, было проведено заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении операции украинскими бойцами спецоперации в Курской области в России.
«Благодарны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции», - сказал Зеленский после доклада.
«Мы сейчас контролируем около 1000 км² территории РФ», - отметил главком ВСУ, комментируя ситуацию в Курской области.
August 12, 2024