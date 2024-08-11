Мы видим как Россия во времена Путина на самом деле движется, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«24 года назад была катастрофа Курска - символическое начало его правления. А сейчас видно, что является финалом для него - и тоже Курск, катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто пренебрегает людьми и любыми правилами. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой»,- заявил украинский президент.

Зеленский завершил обращение словами: «Украина всегда хотела только мира и мы обязательно мир обеспечим».