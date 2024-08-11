Американский сенатор прибыл в Киев и пообещал все оружие США

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прибыл в Киев, где пообещал уговорить главу Белого дома Джо Байдена дать Украине все необходимое оружие, сообщают украинские СМИ.

«Говорили, что «Киев падёт за 3 дня», а обернулось так, что вы через 2,5 года уже заходите в Россию. Мы гордимся вашим правительством. Это смело. Рад, что вы нас об этом не предупредили, не сказали, но это сделали», - сказал Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Грэм назвал операцию Украины в Курской области России «смелой, блестящей и просто красивой»: «Буду склонять Байдена, чтобы США дали Украине всё оружие, чтобы выиграть войну, которую нельзя проиграть».